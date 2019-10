Negócios TV Negócios explica reestruturação financeira do Sporting A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica reestruturação financeira do Sporting 0 0 Ler mais tarde 17:37

O Sporting anunciou ontem uma reestruturação financeira com o BCP e o Novo Banco que possibilita ao clube gastar menos 95 milhões de euros do que o previsto na aquisição dos VMOC de forma a manter a maioria do capital da SAD. Veja o vídeo com os detalhes da operação.