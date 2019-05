Negócios TV Negócios explica se os organismos públicos cumprem a publicação de contas A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica se os organismos públicos cumprem a publicação de contas 1 0 Ler mais tarde 14:49

Apenas 71 entidades já publicaram o seu plano de atividades para este ano e relatório de atividades de 2018. João d’Espiney, jornalista do Negócios, revela as conclusões do levantamento efetuado a uma amostra de 213 organismos.