No ano passado, as vendas de automóveis em Portugal atingiram um máximo de 10 anos. Como é que o mercado evoluiu desde 1974 e quais são as perspetivas para 2019? O jornalista Pedro Curvelo explica.