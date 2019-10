Negócios TV Negócios explica vendas internacionais da CGD A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica vendas internacionais da CGD 0 0 Ler mais tarde 15:26

A Caixa Geral de Depósitos fechou a venda do banco em Espanha e vai avançar com a alienação de outras unidades no estrangeiro. Veja os planos do banco do estado.