Nelson de Souza rejeita que governo negoceia reformas às escondidas com Bruxelas

O ministro do Planeamento, em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, rejeita a notícia do semanário Expresso que adianta que o governo estava a negociar em segredo com Bruxelas e que não contemplava no documento divulgado sobre o PRR algumas reformas estruturais enviadas para a Comissão Europeia.