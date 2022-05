No encerramento da Avenida da Liberdade ao trânsito “ninguém foi ouvido”, diz Moedas

Carlos Moedas disse hoje que “aprendeu que as medidas de combate às alterações climáticas só se podem fazer ouvindo as pessoas e, no caso do encerramento da Avenida da Liberdade ao trânsito, “ninguém foi ouvido”, pelo que “não funciona”, pelo que "vai haver realmente uma consulta pública", a partir da qual se tirarão conclusões sobre essa medida.