Negócios TV Novabase em destaque na abertura da bolsa nacional 09:13

O segundo dia da semana começou de forma positiva para o índice PSI-20 graças ao apoio do BCP, do setor da pasta e do papel e da Novabase. Lá fora, a Europa sobe impulsionada pelo otimismo em torno das negociações comerciais.