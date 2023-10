Novas medidas para o IRS jovem aplicam-se a quem já está a trabalhar, diz Nuno Félix

O secretário de Estado explica que, por serem mais favoráveis, as novas regras chegaram também a quem já está a beneficiar do apoio, ainda que pelo regime antigo. Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, Nuno Félix admite que a receita de IRS seja superior ao previsto na proposta do OE para 2024 se a economia tiver uma prestação melhor com uma continua valorização dos salários.