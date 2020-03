Negócios TV Número de mortos em Espanha ultrapassa o da China continental A carregar o vídeo ... Negócios TV Número de mortos em Espanha ultrapassa o da China continental 2 0 Ler mais tarde 12:58

O número de mortos em Espanha devido à pandemia de covid-19 ultrapassou hoje o da China continental, com um total de 3.434 vítimas mortais, segundo a atualização diária feita pelas autoridades de saúde do país. (v-Fernando Simón, diretor do Centro de Emergências e Alertas Sanitárias de Espanha)