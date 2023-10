Nuno Félix: Redução de 25 cêntimos no ISP é para manter e será ajustada

A fórmula para a redução do preço dos combustíveis vai manter-se em função das necessidades do mercado. Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais garantiu que a redução de 25 cêntimos por litro é para manter e será ajustada para cima e para baixo em função do mercado.