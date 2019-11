"O Montijo vai acontecer" são as palavras de José Luís Arnaut em entrevista à A1 e ao Jornal de Negócios. O presidente do Conselho de Administração da ANA acredita que o aeroporto do Montijo vai avançar e que apesar de existirem correcções a fazer "o relatório da APA cria condições objectivas para que o Montijo possa acontecer", até porque há um empenho grande de todos os intervenientes para que assim seja