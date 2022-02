"O próximo ministro das Finanças deve entender que nem tudo são números", diz Oliveira e Costa

Em entrevista ao Negócios e Antena 1, o presidente do BPI traça o perfil do próximo titular da pasta das Finanças. Esse perfil deve obedecer a dois critérios: rigor e ter noção de que tem de trabalhar em equipa com os agentes económicos. Oliveira e Costa considera que João Leão tem a primeira característica, mas recusa dizer se tem a segunda.