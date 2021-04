O "sofagate", a polémica decorrente do tratamento a Ursula Von der Leyen na Turquia

Os principais grupos políticos do Parlamento Europeu pediram um debate com os presidentes da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, e com o Conselho Europeu, Charles Michel, sobre o chamado "sofagate", a polémica decorrente do tratamento recebido pela líder alemã ao ser relegada para um sofá lateral durante uma reunião com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, em Ancara.