OE2022: BE responsabiliza Governo por falta de diálogo desde 2019, PS acusa bloquistas de “inverdades”

Os líderes parlamentares do PS e do BE trocaram hoje acusações quanto às responsabilidades da atual situação política, com Pedro Filipe Soares a responsabilizar o Governo pela falta de diálogo, e Ana Catarina Mendes a acusá-lo de “inverdades”.