OE2022: PCP acusa Governo de recusar resposta global e critica aumento insuficiente do salário mínimo

O secretário-geral comunista acusou hoje o Governo de ter considerado “apenas isoladamente” as propostas apresentadas pelo PCP no âmbito do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), defendendo que o salário mínimo nacional continua abaixo daquilo que o país precisa.