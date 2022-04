OE2022: PSD acusa Governo de “teimosia”, BE diz que prudência lembra “tempos de outros senhores”

O PSD acusou hoje o Governo de “teimosia” por recusar atualizar os rendimentos em linha com a inflação, enquanto o BE afirmou que a “prudência” invocada pelo ministro das Finanças soa “a desculpas do tempo de outros senhores”.