OE2022: Rio acusa Costa de passar “linha vermelha” de Soares, PM orgulhoso de “derrubar muro”

O presidente do PSD acusou hoje António Costa de passar “linha vermelha” de Mário Soares e colocar-se “nas mãos” de PCP e BE, com o primeiro-ministro a responder com “muito orgulho” de ter, em 2015, “derrubado o muro”.