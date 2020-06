Negócios TV OMS espera continuar a colaborar com Estados Unidos apesar de Trump A carregar o vídeo ... Negócios TV OMS espera continuar a colaborar com Estados Unidos apesar de Trump 0 0 Ler mais tarde 09:27

A Organização Mundial de Saúde (OMS) espera continuar a contar com a colaboração dos Estados Unidos, apesar de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado o fim da relação do país com esta agência das Nações Unidas.