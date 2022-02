Outra conselheira de Johnson demite-se, quinta demissão de elementos da sua equipa

A conselheira política do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, Elena Narozanski, anunciou hoje a sua demissão, elevando para cinco as demissões de altos funcionários da equipa do chefe de governo conservador. Quatro pessoas próximas do círculo de Johnson já tinham apresentado recentemente sua demissão, após o escândalo que atinge o Executivo sobre as festas realizadas na residência oficial de 10 Downing Street durante a pandemia.