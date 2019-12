Negócios TV PAN tem três linhas vermelhas na votação do Orçamento A carregar o vídeo ... Negócios TV PAN tem três linhas vermelhas na votação do Orçamento 0 0 Ler mais tarde 15:15

Há linhas vermelhas para o PAN na votação do Orçamento do Estado: o combate à pobreza, as alterações climáticas, e as questões de género. Em entrevista à Antena1, Inês Sousa Real, líder parlamentar do PAN – partido Pessoas, Animais, Natureza – diz que decorrem neste momento reuniões entre o Governo e os partidos e o Pan aguarda para ver que medidas são ainda refletidas no documento final para decidir o seu sentido de voto.