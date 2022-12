Paula Franco defende acordo entre o Estado e as empresas para valorizar salários

Paula Franco considera que a melhor opção em termos de aumento dos salários poderia passar por um compromisso entre o Estado e as empresas: o Estado abdicava da receita resultante do aumento, as empresas abdicavam do lucro, estabeleciam-se aumentos razoáveis e, durante um certo período, esse aumento ficaria isento de IRS e de taxa contributiva.