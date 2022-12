Paula Franco: “o 15º mês pode deixar de existir”

A bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados lembra que os reembolsos do IRS poderão nalguns casos deixar de existir, porque os aumentos de vencimentos que passavam de escalão deixam de ser absorvidos pela taxa de IRS, para que as pessoas não recebam menos do que o que estavam a receber, mas isso também pode significar, nalguns casos, no final do ano ter de pagar ao fisco em vez de receber.