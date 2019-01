Negócios TV Paulo Nunes de Almeida avisa que greves do setor público prejudicam diretamente as empresas A carregar o vídeo ... Negócios TV Paulo Nunes de Almeida avisa que greves do setor público prejudicam diretamente as empresas 3 0 Ler mais tarde 12:01

O presidente da Associação Empresarial de Portugal garante que as reivindicações no sector público já estão a prejudicar diretamente a atividade das empresas. E nota que em muitos casos as razões que as motivam não são percebidas pelos portugueses.