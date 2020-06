Negócios TV PCP mantém Festa do Avante! mas promete “pesar e bem” circunstâncias A carregar o vídeo ... Negócios TV PCP mantém Festa do Avante! mas promete “pesar e bem” circunstâncias 0 0 Ler mais tarde 16:11

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, afirmou hoje que o partido mantém a intenção de realizar a Festa do Avante! em setembro, mas promete “pesar e bem” as circunstâncias em que vai acontecer.