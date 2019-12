Negócios TV PCP questiona se Governo vai agir “como se tivesse uma maioria absoluta que não têm” A carregar o vídeo ... Negócios TV PCP questiona se Governo vai agir “como se tivesse uma maioria absoluta que não têm” 0 0 Ler mais tarde 13:03

João Oliveira, líder parlamentar do PCP, nega que o voto do partido no Orçamento de Estado seja ditado por razões táticas. Sobre a possibilidade de eventuais negociações do Governo com o PSD/Madeira, questiona sobre o caminho que o governo quer seguir: “Vai colocar-se num caminho de autossuficiência, agindo como se tivesse uma maioria absoluta que não têm?”, pergunta, em entrevista à Antena1.