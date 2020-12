Pedro Nuno Santos diz que reestruturação da TAP seria igual se fosse ao abrigo do quadro covid

Em entrevista ao Negócios e Antena 1 o ministro das Infraestruturas garante que mesmo que Bruxelas aceitasse ajudar a TAP no âmbito das medidas de apoio às empresas afetadas pela pandemia, "seria inútil" porque o plano de reestruturação continuava a ser necessário e com as mesmas exigências.