"Pedro Nuno Santos foi um dos grandes vencedores das autárquicas"

O professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica é o segundo convidado do podcast "Conversas Visíveis", um formato conduzido pelos colunistas da Mão Visível que estará disponível a partir desta quinta-feira, dia 30, no site do Jornal de Negócios.