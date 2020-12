Pedro Nuno Santos não acredita que partidos deixassem cair a TAP

Sobre o risco do plano de reestruturação da TAP não ser aprovado no Parlamento, o ministro afirma: "Tenho muitas dúvidas de que algum partido nomeadamente tanto à esquerda como no centro direita se pudessem apresentar perante o pais como tendo deixado cair a TAP".