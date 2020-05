Negócios TV PM de Itália pede que se evitem festas e que férias sejam no país A carregar o vídeo ... Negócios TV PM de Itália pede que se evitem festas e que férias sejam no país 0 0 Ler mais tarde 16:38

O primeiro-ministro italiano pediu aos jovens para evitarem reuniões e festas e convidou os italianos a ficarem no país durante as férias, numa intervenção hoje no parlamento sobre a fase 2 das restrições devido à pandemia.