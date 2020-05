Negócios TV Porto e Norte abriram hoje 60% dos restaurantes A carregar o vídeo ... Negócios TV Porto e Norte abriram hoje 60% dos restaurantes 0 0 Ler mais tarde 15:46

O presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal declarou que 60% dos restaurantes do Porto e Norte abriram hoje com planos de contingência, no primeiro dia da retoma do setor da restauração em contexto de covid-19.