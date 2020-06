Negócios TV Portugal e Angola partilham vontade de trabalhar juntos no presente e futuro A carregar o vídeo ... Negócios TV Portugal e Angola partilham vontade de trabalhar juntos no presente e futuro 0 0 Ler mais tarde 16:10

O novo embaixador de Portugal em Luanda admitiu que o impacto da pandemia de covid-19 é “preocupante” do ponto de vista empresarial, mas sublinhou que os dois países partilham “vontade de trabalhar em conjunto no presente e no futuro”.