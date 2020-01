Negócios TV Portugal passa de "democracia com falhas" a "país totalmente democrático" A carregar o vídeo ... Negócios TV Portugal passa de "democracia com falhas" a "país totalmente democrático" 0 0 Ler mais tarde 22.01.2020

Portugal subiu de categoria no Índice de Democracia elaborado anualmente pela revista The Economist, passando de uma "democracia com falhas" para um "país totalmente democrático", foi hoje anunciado