Presidente da ANF: "Houve farmácias com quebras de 70 a 80% de um dia para o outro"

Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, o presidente da Associação Nacional de Farmácias (ANF) descreve os graves problemas de tesouraria do setor. No ano passado, revela, mais 30 a 40 farmácias entraram em Programas Especiais de Revitalização (PER) ou em insolvência.