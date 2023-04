Presidente da ASF: “Não há excesso” no aumentos dos prémios

A presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões admite que as seguradoras têm de fazer refletir a inflação nos prémios pagos pelos clientes. Em entrevista ao Negócios e Antena 1, Margarida Corrêa de Aguiar afirma no entanto que que não há excessos e as seguradoras têm sabido levar em linha de conta o impacto no rendimento das famílias.