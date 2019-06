Negócios TV Presidente do BCP quer acordo com o Estado para o Novo Banco A carregar o vídeo ... Negócios TV Presidente do BCP quer acordo com o Estado para o Novo Banco 0 0 Ler mais tarde 23:00

O BCP avançou com um processo em tribunal para contestar o pagamento do mecanismo de capitalização do Novo Banco. Miguel Maya diz que "gostaria de chegar a acordo com o Estado".