Presidente do IAPMEI: "Adiantamentos aos vencedores das agendas mobilizadoras serão feitos no final de julho"

Depois do governo ter afirmado que os 51 projetos vencedores das agendas mobilizadoras do Plano de Recuperação e Resiliência deveriam ter os respetivos contratos assinados em julho, o presidente do IAPMEI revela em entrevista ao Negócios e Antena 1 que também os primeiros pagamentos serão feitos ainda nesse mês.