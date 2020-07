Presidente do Parlamento Europeu satisfeito com acordo mas quer “melhorias” no orçamento

O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, manifestou-se hoje “satisfeito” com o acordo do Conselho Europeu para relançamento da economia europeia pós-crise da covid-19, mas insistiu em “melhorias” no orçamento da União Europeia (UE) a longo prazo.