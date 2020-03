Negócios TV Primeiro-ministro admite antecipar férias da Páscoa nas escolas A carregar o vídeo ... Negócios TV Primeiro-ministro admite antecipar férias da Páscoa nas escolas 2 0 Ler mais tarde 13:03

O primeiro-ministro admitiu hoje o cenário de encerramento das escolas, antecipando as férias da Páscoa, por causa do surto do Covid-19, mas remeteu a decisão para o Conselho Nacional de Saúde Pública, que se reúne na quarta-feira.