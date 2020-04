Negócios TV Vídeo: Primeiro-ministro anuncia como vão ser as aulas até ao final do ano letivo A carregar o vídeo ... Negócios TV Vídeo: Primeiro-ministro anuncia como vão ser as aulas até ao final do ano letivo 0 0 Ler mais tarde 15:58

O primeiro-ministro anunciou hoje que, até ao 9.º ano, todo o terceiro período prosseguirá com ensino à distância, com avaliação, mas sem provas de aferição nem exames, mantendo-se os apoios às famílias com filhos menores de 12 anos.