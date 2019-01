Negócios TV PS ataca “vozearia” da líder do CDS e “rearranjo vocal” do presidente do PSD A carregar o vídeo ... Negócios TV PS ataca “vozearia” da líder do CDS e “rearranjo vocal” do presidente do PSD 2 0 Ler mais tarde 12:49

O líder parlamentar do PS afirmou hoje que a "vozearia" da líder do CDS e o "rearranjo vocal" do presidente do PSD pretendem negar as melhorias, passando a imagem de "um país no fundo do poço".