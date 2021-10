PS sinaliza alívio para as empresas apenas por via dos incentivos ao investimento

Em entrevista ao Negócios, o vice-presidente da bancada do PS, João Paulo Correia, diz que 70% dos acordos negociados para a viabilização do OE2021 já estão cumpridos. Para as empresas deixa um sinal: alívio só sob a forma de incentivos ao investimento e não por desagravamento fiscal.