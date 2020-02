Negócios TV PSD desafia PS a votar a favor da entrada em vigor da redução do IVA em outubro A carregar o vídeo ... Negócios TV PSD desafia PS a votar a favor da entrada em vigor da redução do IVA em outubro 0 0 Ler mais tarde 11:51

O PSD desafiou hoje o PS a votar favoravelmente a entrada em vigor da redução do IVA da luz apenas em outubro, com o Governo a reiterar as acusações de irresponsabilidade e incoerência aos sociais-democratas.