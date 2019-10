Negócios TV PSI-20 abre em queda ligeira A carregar o vídeo ... Negócios TV PSI-20 abre em queda ligeira 2 0 Ler mais tarde 09:20

Lisboa alinha-se no vermelho com a Europa, com várias das cotadas de maior peso do índice a descer. Os CTT destacam-se com uma subida expressiva para máximos de fevereiro.