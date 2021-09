PSI-20 abre no vermelho com maioria das cotadas a desvalorizar

A bolsa de Lisboa abriu a cair 0,48%, numa abertura com a maioria das cotadas a negociar em terreno negativo. O BCP é a empresa que mais desvaloriza no arranque, a corrigir do disparo acima de 8% na sessão de quinta-feira. A situação do Evergrande promete continuar no radar dos investidores esta sexta-feira.