Negócios TV PSI-20 abre semana em alta

A bolsa nacional abre a semana em alta impulsionada pela decisão do Banco da China em diminuir as reservas dos bancos para mínimos de 2007, dando mais liquidez à economia local. Os investidores estão também de olhos postos na reunião de quinta-feira do BCE.