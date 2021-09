PSI-20 arranca no vermelho, com apenas JM a registar ganhos

Num dia marcado pela reunião do BCE, a bolsa portuguesa abriu em queda e com apenas uma cotada, a Jerónimo Martins, em terreno positivo. Quem brilha é a Greenvolt, que avança mais de 3% para recordes após ser anunciada a sua integração no PSI-20 a 20 de setembro.