PSI-20 arranca semana no verde com BCP e Galp a liderar subidas

A bolsa de Lisboa abriu em terreno positivo na primeira sessão da semana, com BCP e Galp em destaque no arranque. Na Europa, os investidores digerem os resultados das eleições na Alemanha. A subida do petróleo, com o brent acima dos 79 dólares por barril, é outro tema para acompanhar esta segunda.