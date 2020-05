Negócios TV PSI-20 cai após três dias de ganhos A carregar o vídeo ... Negócios TV PSI-20 cai após três dias de ganhos 0 0 Ler mais tarde 08:40

A bolsa nacional está a ser condicionada pelos resultados das cotadas, com o BCP a reagir em queda aos números apresentados e a Sonae a descer no dia que anuncia as contas.