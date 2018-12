Negócios TV PSI-20 cai para minímos de Março de 2017 A carregar o vídeo ... Negócios TV PSI-20 cai para minímos de Março de 2017 2 0 Ler mais tarde 17:59

A Fed estima que vai subir as taxas de juro duas vezes no próximo ano, numa altura em que está menos optimista quanto ao crescimento da economia. Uma projecção que pressionou as bolsas europeias e à qual Lisboa não escapou. A Galp destacou-se com uma queda de quase 3%.