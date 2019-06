Negócios TV PSI-20 desce após seis sessões em alta A carregar o vídeo ... Negócios TV PSI-20 desce após seis sessões em alta 2 0 Ler mais tarde 08:39

A bolsa nacional abriu em queda, com o principal índice, o PSI-20, a desvalorizar 0,50% para os 5.181,02 pontos. São apenas três as cotadas a subir, doze a descer e também três a ficar inalteradas. Esta é a primeira sessão em queda depois de um ciclo de seis sessões no verde.